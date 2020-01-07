ВЦИОМ выяснил самые популярные среди россиян подарки на Рождество





ВЦИОМ, посредством опроса выяснил виды подарков на Рождество, предпочитаемые россиянами. Согласно статистике, самими популярными являются небольшие сувениры и сладости.В опросе, произведенным Всероссийским центром изучения общественного мнения, используя метод телефонного интервью, были задействованы около 1600 человек возрастом от 18 лет. Данная выборка предусматривает наличие статистической погрешности примерно в 2,5%.10% опрошенных граждан России указали, что предпочитают в качестве подарков для своих близких на Рождество небольшие сувенирные изделия, безделушки, презенты символического характера. 7% респондентов сообщили представителям ВЦИОМ, что обмениваются в праздник сладостями ― конфетами и различными видами выпечки. 4% россиян на Рождество выбирают полезные подарки, а 57% участников социологического опроса не предусматривают необходимость подарков в этот день вообще.