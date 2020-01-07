64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X показали на CES 2020





AMD анонсировала Ryzen Threadripper 3990X на CES 2020, подтвердив свой невероятно мощный процессор для энтузиастов с беспрецедентными 64-ядерными процессорами - то, чего публике еще никогда не приходилось видеть в потребительском ЦП. Эти характеристики обеспечивают уровень производительности, который обычно резервируется для серверов и центров обработки данных. Информация, предоставленная производителем, уточняет наличие в чипе 288 МБ кэш-памяти и 280 Вт TDP.Продукт на новой платформе TRX40 с чипом 64C/128T, имеющий базовую тактовую частоту 2,9 ГГц, набрал 25 тысяч баллов в тесте бенчмарка Cinebench R20. Приобрести процессор от компании AMD можно будет с 7 февраля текущего года за 4 тысячи долларов. Стоит отметить, что немногим клиентам потребуется настолько мощный CPU, что делает Ryzen Threadripper 3990X довольно нишевым продуктом. Эксперты утверждают, что бренд будет в дальнейшем концентрироваться на развитии собственной 7-нм технологии при разработке чипсетов.