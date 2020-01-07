Ольга Бузова: «Никто не знает, где искать любовь»





Ольга Бузова рассказала, что прошедший год оказался для нее очень плодотворным. Она смогла записать несколько новых песен, выступить на международных фестивалях, где мечтала выйти на сцену с детства, купила квартиру в Москве, по традиции перед Новым Годом выпустила песню и клип на нее.Внутри Ольга Бузова совсем не изменилась. Как отметила сама певица, жизнь ее ничему не учит, ведь она осталась доверчивой девчонкой. Тем не менее, певица теперь внимательнее относится к своему здоровью, несколько дней в месяц уделяя собственному отдыху, чтобы побыть наедине с собой, набраться сил. Это правило, отметила Бузова, работает в команде, если кто-то уходит в отпуск, его стараются не беспокоить, только по крайне срочным вопросам.Ольга Бузова отметила, если все время бояться быть обманутой - можно никогда не начать отношения, однако она является кумиром миллионов, скрыть чувства и жизнь попросту невозможно. Поэтому звезда решилась на участие в реалити-шоу, ведь никто не знает, где именно найдет свою любовь. Идеал мужчины для певицы не изменился, она отметила, избранник должен быть умным, добрым, открытым, честным, щедрым и порядочным, великодушным, преданным и обязательно с чувством юмора.Также Ольга Бузова отметила, она всегда старается следить за собой, хотя очень много работает. Перед сном она всегда смывает макияж, в самолете старается не есть и не пить, пользуется увлажняющими кремами и средствами для кожи, а чтобы тонизировать кожу, протирает ее льдом. Внешность знаменитость считает частью своей работы, а потому попросту не может позволить себе расслабиться, даже на один день.