Кинофраншиза «Полицейский с Рублёвки» установила рекорд в прокате, собрав более 1 млрд рублей





Как стало известно, «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2» стал 14 российским проектом за историю отечественного кинопроката, который собрал миллиард рублей. Напомним, первый полнометражный фильм о новогодних приключениях полицейских с Рублёвки вышел в конце 2018 года. Тогда данный проект стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Продолжение комедийного фильма появилось в прокате в начале декабря 2019 года. Картина наполнена праздничной атмосферой и новогодним юмором. Уже 6 января 2020 года стало известно, что фильм «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2» преодолел отметку киносборов в 1 миллиард рублей.Установив рекорд в прокате, создатели кинофраншизы «Полицейский с Рублёвки» анонсировали выход третей части «Новогоднего беспредела», который станет мюзиклом и выйдет на экраны в конце 2020 года.