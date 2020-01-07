Экс-участница проекта "Дрм-2" Рита Ларченко готовится к переезду на Бали





Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров и Маргарита Ларченко строили в Периметре серьезные отношения, дело шло к свадьбе и счастливая девушка мечтала о семье. Однако серьезная ссора стала причиной расставания молодых людей. Позже ходили слухи, что Ларченко вернется на проект к бывшему избраннику, хотя сейчас он встречается с Анастасией Голд, и брюнетка уже планирует свадьбу на Сейшелах. Тем не менее, это не мешало саратовскому шансонье общаться с бывшей любовью, что он успешно делал до последнего времени.Теперь же экс-участница проекта "Дом-2" Маргарита Ларченко призналась, она решилась на переезд в другую страну и хочет жить на Бали. Не так давно она прокомментировала отношения своего экс-возлюбленного, отметив, что он - самовлюбленный мужчина, которому нужно только его творчество, а Анастасия Голд - кукла в его руках.