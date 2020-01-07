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Ученые: Оральный секс полезен для женского здоровья

Согласно данным, полученным специалистами после очередного исследования, оральный секс может положительно влиять на женское здоровье. Первым делом, отмечают ученые, данный вид сексуальных утех приводит к снижению частоты потери плода у женщин.
Ученые: Оральный секс полезен для женского здоровья

Синдром периодического выкидыша – так называют одну из весьма распространенных женских проблем, при которой беременные женщины теряют плод до наступления 20-й недели беременности от трех и более раз. С подобной проблемой сталкиваются до 1% всех беременных в разных странах. Сообщается, что причина повторного выкидыша может быть любой – от аномалии матки с нарушениями в работе эндокринной системы до наследственной тромбофилии или хромосомных дефектов. В большинстве случаев причину периодического выкидыша медикам так и не удается установить.

При этом, как утверждают ученые, исследование, которое было проведено еще в 2000 году, позволило сделать вывод о том, что оральный секс вместе с актом проглатывания мужского семени коррелируют с сокращением частоты случаев потери плода беременными женщинами. Разумеется, подчеркивают специалисты, результаты этого исследования совсем не свидетельствуют о том, что людям стоит заниматься оральным сексом – они лишь устанавливают взаимосвязь между явлениями. Голландские медики в связи с этим решили провести новое исследование с участием 97 женщин, столкнувшихся минимум с тремя необъяснимыми выкидышами. Сопоставив данные группы испытуемых с контрольной группой, ученые установили, что женщины, которые не сталкивались с выкидышами, в среднем намного чаще занимались оральным сексом со своими партнерами.

Причиной этого, считают ученые, может быть наличие в мужской семенной жидкости антигенов HLA, которые способны индуцировать у матери иммунную устойчивость к наследственным антигенам отца. Авторы исследования при этом подчеркивают, что оно не доказывает снижения риска выкидыша при оральном сексе, поскольку данная проблема зависит от множества других факторов. Проведенная работа позволила лишь выявить взаимосвязь между отдельными их частями.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:26

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