Компания Sony намеревается выпустить свой первый электрокар Vision-S





Sony удивила публику во время пресс-конференции на проходящей в Лос-Анджелесе выставке Consumer Electronics Show (CES), представив полностью электрический автомобиль под названием Vision-S. Транспортное средство было создано для демонстрации усилий технологического гиганта в области мобильности. Электрокар оснастили не менее чем 33 датчиками, включая CMOS-сенсоры, твердотельный LiDAR и радар, которые позволяют обнаруживать и распознавать объекты вне автомобиля. Еще одной ключевой особенностью концептуальной новинки является её аудиосистема 360 Reality Audio, которая предлагает "превосходный опыт" для всех пассажиров.Считается, что эта платформа была разработана в паре с компанией Magna. Её работа обеспечивается парой электродвигателей мощностью 200 кВт, и, согласно сообщениям, может развивать скорость до 100 км в час за 4,8 секунды и имеет максимальную скорость до 239 км/ч. Еще неизвестно, планирует ли японский производитель массово продавать предстоящий концепт-кар. Единственным подтвержденным фактом является то, что эксперты собираются доработать некоторые детали и комплектацию продукта.