Samsung презентовала легкий трансформируемый ноутбук с OLED-экраном
Компания Samsung презентовала легкий трансформируемый ноутбук с OLED-экраном. Компьютер получил название Samsung Galaxy Chromebook.
Ноутбук с поддержкой 4K UHD и диагональю экрана 13,3 дюйма с тонкими рамками (3,9 миллиметров) имеет толщину в 9,9 миллиметров. Весит Chromebook около одного килограмма. Центральным процессором выступает Core i5-10210U. Память представлена 8 ГБ ОЗУ и SSD размером 256 ГБ.
Из прочего можно выделить 2 порта USB-C, разъем под microSD, разъём для наушников и камеры на 1 и 8 Мп, быстрый и точный сканер отпечатка пальца, адаптер связи Wi-Fi .Также гаджет легко трансформируется при помощи стилуса. Батарея работает в автономном режиме около 10 часов. Стоимость хромбука составляет 1000 долларов, такая цена обусловлена мобильностью устройства и редкостью на рынке электроники. Продажи стартуют в декабре текущего года.
Ноутбук с поддержкой 4K UHD и диагональю экрана 13,3 дюйма с тонкими рамками (3,9 миллиметров) имеет толщину в 9,9 миллиметров. Весит Chromebook около одного килограмма. Центральным процессором выступает Core i5-10210U. Память представлена 8 ГБ ОЗУ и SSD размером 256 ГБ.
Из прочего можно выделить 2 порта USB-C, разъем под microSD, разъём для наушников и камеры на 1 и 8 Мп, быстрый и точный сканер отпечатка пальца, адаптер связи Wi-Fi .Также гаджет легко трансформируется при помощи стилуса. Батарея работает в автономном режиме около 10 часов. Стоимость хромбука составляет 1000 долларов, такая цена обусловлена мобильностью устройства и редкостью на рынке электроники. Продажи стартуют в декабре текущего года.
Технологии
Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 12:01