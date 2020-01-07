Роспотребнадзор дал рекомендации касательно питания пожилых людей





Роспотребнадзор в своём сообщении отмечает, что питание людей в пожилом возрасте должно производиться четыре-пять раз в день без больших временных перерывов. Если у человека имеются хронические заболевания ― необходимо придерживаться диеты. Животные жиры, простые углеводы и соль должны употребляться в ограниченном количестве, что позволит снизить калорийность употребляемой пищи. Увеличить плотность продуктов питания без возрастания количества калорий возможно, включив в рацион обогащенные продукты и биологически активные добавки.Средняя энергетическая ценность употребляемой пищи для мужчин старше 60 лет составляет не менее 2300 ккал, и меньше 2000 ккал для женщин. При этом, рацион должен быть в достаточной степени насыщен аминокислотами, витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами.Роспотребнадзор советует пожилым людям включить в питание овощи, фрукты, зелень, а также комбинировать правильное питание с регулярными физическими нагрузками.