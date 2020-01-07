Ольга Серябкина устроила откровенную фотосессию в меховом бикини на фоне снега
Российская певица Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом Molly, решила устроить фотосессию на фоне снега. На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фотоснимок, на котором она запечатлена в меховом бикини.
[center]
Певица устроила фотосессию на фоне заснеженных гор в полуобнаженном виде. Свой лыжный костюм Ольга Серябкина приспустила до пояса, продемонстрировав меховое бикини. Поклонники поинтересовались, не замерзла ли она в горах, но исполнительница на мороз не стала жаловаться.
Ольга Серябкина часто выбирает неоднозначную одежду. Так, недавно она позировала перед фотографом в полупрозрачном белом платье, через которое поклонники могли увидеть ее нижнее белье черного оттенка. Подобный образ некоторые подписчики назвали вызывающим и безвкусным, в то время как другие отметили красоту знаменитости.
Певица устроила фотосессию на фоне заснеженных гор в полуобнаженном виде. Свой лыжный костюм Ольга Серябкина приспустила до пояса, продемонстрировав меховое бикини. Поклонники поинтересовались, не замерзла ли она в горах, но исполнительница на мороз не стала жаловаться.
Ольга Серябкина часто выбирает неоднозначную одежду. Так, недавно она позировала перед фотографом в полупрозрачном белом платье, через которое поклонники могли увидеть ее нижнее белье черного оттенка. Подобный образ некоторые подписчики назвали вызывающим и безвкусным, в то время как другие отметили красоту знаменитости.