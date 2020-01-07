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Автомобили Renault научились закрывать двери и выключать свет в доме

Владельцы автомобилей французской марки Renault в будущем смогут управлять системой «умный дом» прямо из салона своих транспортных средств. Уникальную технологию, которая пока не получила названия, компания Renault представила в сотрудничестве с фирмой Otodo в рамках выставки CES 2020.

Сообщается, что новая функция доступна в меню мультимедийной системы моделей марки. Владельцам моделей Renault останется лишь загрузить соответствующее приложение на свой смартфон, после чего нужно будет выбрать устройства из системы «умный дом», которыми они хотели бы управлять в той или иной ситуации. К примеру, владелец может создать сценарий под названием «Выход из дома», активация которого позволит выключить во всем доме свет, перевести отопление в режим экономии, закрыть жалюзи, двери и ролеты, а также включить в машине навигацию, запустить двигатель и начать его прогревать. А вот сценарий «Прибытие домой», напротив, включит в жилье свет и откроет гаражные двери. Оба сценария настраиваются довольно легко и могут срабатывать автоматически при отдалении или приближении машины к дому.

Как отмечают представители компании Renault, новая система будет запущена еще до конца текущего года, а доступ к ней получат владельцы всех моделей марки, которые оснащены новой мультимедийной системой Easy Link. Самыми первыми моделями, в которых появится система, станут Zoe, Captur и Clio.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:10

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