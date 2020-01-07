Уникальное орудие П-27 1927 года появилось в распоряжении салютного дивизиона ЗВО





76-миллиметровая артиллерийская установка П-27 пополнила ряды экспонатов в подмосковном Музее салютов и фейерверков. Известно, что пушка 1927 года теперь находится на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО. Подобную информацию предоставили представители учреждения и Минобороны РФ. Уникальность подобного орудия состоит в малом количестве экземпляров, сохранившихся в достойном состоянии со времен ВОВ и послевоенного периода.Работники музея сообщают, что за текущий год учреждение получит около 10 подобных единиц полковой артиллерии. Стоит отметить, что вооружение подобного калибра использовалось для прикрытия пехотных и кавалерийский частей во время наступления противника. П-27 можно по праву назвать революционной разработкой, поскольку она стала первым обширным образцом АУ в СССР. Несмотря на почтенный возраст, её массово использовали во времена Второй мировой войны и последующих вооруженных столкновениях с участием Красной армии.