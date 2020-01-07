Александр Ревва, Александр Васильев и Любовь Толкалина поздравили фанатов с Рождеством Христовым

На данный момент Александр Ревва с семьёй находится на Мальдивах. Сегодня артист опубликовал фото, на котором запечатлён он, его жена Анжелика и дети Амели и Алиса. В комментарии к публикации знаменитость поздравил подписчиков с Рождеством Христовым и пожелал им мира и добра. Александр Васильев разместил снимок, сделанный в Париже. На фото историк моды запечатлен в красном клетчатом пальто. Своей образ телеведущий дополнил шарфом и шапкой серого цвета. В комментарии модный эксперт просто написал: "С Рождеством Христовым!"Любовь Толкалина разместила на странице в Instagram фотографию, которая была сделана в селе Савватьма, Рязанская область. На снимках запечатлены иконы и свечи. В комментарии к публикации актриса пожелала своим преданным поклонникам осознанности и мира в душе. В конце поста знаменитость поздравила всех с Рождеством Христовым. Подписчики знаменитостей ответили им взаимностью, пожелав успехов и любви.