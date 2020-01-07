«Несколько раз заражалась от него венерическими заболеваниями»: Катя Семенова рассказала о неверности мужа





В этот вторник, 7 января, Катя Семенова отмечает 59-летие. Ворвавшаяся в начале 80-х на эстраду, певица всего несколько лет была на пике популярности, а после снова исчезла с радаров. Заговорили о ней лишь пару лет назад, однако связано это было не с ее творчеством, а с очередным разводом. Второй брак знаменитости развалился из-за измен супруга Михаила Церишенко. Сейчас же после всех разочарований и неверности артистке удается постепенно начать новую жизнь, а ее поклонники начали отмечать, что выглядит Семенова моложе, чем 10 лет тому назад.При этом, первым мужем Кати Семеновой стал ее директор Андрей Батурин. О своей беременности от нового избранника певица узнала в 1985 году. «У меня в то время карьера была на взлете, поэтому начальство из моей организации уговаривало меня сделать аборт, убеждали, что детей я еще успею завести, а пока нужно работать. Но я отказалась», - вспоминала артистка во время выпуска передачи под названием «Наши люди». Впрочем, вдоволь насладиться радостью материнства артистка все же не смогла, всего через несколько месяцев после родов она отправилась на гастроли.Союз с Батуриным продлился почти 9 лет, однако с каждым годом певица все больше понимала, что они с супругом – совершенно разные люди. А их расставание было определено после случая, имевшего место во время съемок фильма «Оплачено заранее», где Семенова впервые познакомилась с юмористом Михаилом Церишенко. Расставание с первым супругом было тяжелым, тем более, что о его изменах артистка узнала уже после развода. «Я несколько раз заражалась от него венерическими заболеваниями. Сначала думала, что это лишь воспаление, но медики потом раскрыли мне глаза. Это стало последней каплей», - откровенно высказывалась Катя Семенова в эфире программы «Секрет на миллион».Не получилось хороших отношений и с Церишенко. После успеха программы «Кривое зеркало», главным добытчиком в семье стал именно супруг, который все чаще отправлялся на гастроли, пока певица постепенно превращалась в домохозяйку. Впрочем, позднее выяснилось, что «гастролями» возлюбленный Семеновой нередко называл отъезды к любовнице.