Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов назвали пол будущего ребенка





Анастасия и Дмитрий можно сказать до последнего скрывали пол будущего малыша. Раскрыть свой секрет они решились собрав гостей на вечеринке, которую назвали бэби шауэр. Свою тайну влюбленные озвучили в самый светлый вечер в году, а именно в Рождество.Дмитрий Тарасов во время вечеринки лопнул большой воздушный шар, в нем оказались розовые конфетти. Таким образом, они сообщили, что у них будет девочка.Стоит отметить, что заведение в этот день было оформлено в розовых и голубых тонах. Всех, кто пришел на праздник, развлекали аниматоры. Для детей же была построена карета, в которой они веселились.По словам Анастасии Костенко, она очень счастлива и всегда мечтала о том, чтобы у нее были дочери-погодки.Стоит отметить, что у Дмитрия Тарасова это уже третий брак. От первого у него уже растет дочь Ангелина. Во второй раз он был женат на певице Ольге Бузовой. Расставание с ней фанаты ведущей «Дом-2» простить не могут до сих пор. Брак с Анастасией Костенко вызвал же много разговоров, но, несмотря на все сплетни, пара продолжает вместе строить счастливую семью.