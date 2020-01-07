АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов назвали пол будущего ребенка

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов женаты уже три года. У них уже растет совместная дочь Милана, а теперь они ждут еще одного малыша. На вечеринке пара все-таки озвучила пол будущего ребенка.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов назвали пол будущего ребенка

Анастасия и Дмитрий можно сказать до последнего скрывали пол будущего малыша. Раскрыть свой секрет они решились собрав гостей на вечеринке, которую назвали бэби шауэр. Свою тайну влюбленные озвучили в самый светлый вечер в году, а именно в Рождество.

Дмитрий Тарасов во время вечеринки лопнул большой воздушный шар, в нем оказались розовые конфетти. Таким образом, они сообщили, что у них будет девочка.

Стоит отметить, что заведение в этот день было оформлено в розовых и голубых тонах. Всех, кто пришел на праздник, развлекали аниматоры. Для детей же была построена карета, в которой они веселились.

По словам Анастасии Костенко, она очень счастлива и всегда мечтала о том, чтобы у нее были дочери-погодки.


Стоит отметить, что у Дмитрия Тарасова это уже третий брак. От первого у него уже растет дочь Ангелина. Во второй раз он был женат на певице Ольге Бузовой. Расставание с ней фанаты ведущей «Дом-2» простить не могут до сих пор. Брак с Анастасией Костенко вызвал же много разговоров, но, несмотря на все сплетни, пара продолжает вместе строить счастливую семью.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Ревва, Александр Васильев и Любовь Толкалина поздравили фанатов с Рождеством…
IKEA компенсирует 46 миллионов долларов семье ребенка, погибшего из-за падения…
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов назвали пол будущего…
Никита Пресняков оказался менее вынослив, чем его супруга Алена Краснова в упражнениях на спортивном…
Финансист Искандер Луцко: Рубль может укрепиться в начале…
«Чародеи»: Звезда «Универа» Мария Кожевникова рассказала об идеальной для себя…
Анастасия Волочкова считает самыми сильными привязанностями любовь, искренность и…
Путин высказал поздравления православным россиянам в…
Организовавшая свадьбу Овечкиных Анна Городжая считает, что это мероприятие еще долго не…
Роман Вильфанд пообещал москвичам в первый рабочий день года неприятную…
Крис Хэмсворт хочет пожертвовать миллион долларов на тушение пожаров в…
Певица Нюша: "Счастлива, что в нашей стране приступили к очистке береговых линий 17-ти…
Кардиологи дали советы по похудению и избеганию затвердевания…
К Армену Джигарханяну из США вернулась бывшая жена Татьяна…
Глава аппарата Пентагона Эрик Чунинг подал в…
Специалисты рассказали о 4 признаках раннего…
Lenovo презентовала первый в мире складной планшет ThinkPad X1…
Доктор Валид Аль-Дали из Каира рассказал людям с диабетической стопой, как избежать осложнений…
Юлия Началова незадолго до смерти спасла жизнь годовалому…
По мотивам «Аватара»: Mercedes представил футуристический концепт VISION…
Екатерина Архарова высказала претензии недобросовестной…
«Я считал себя страшненьким»: Оскар Кучера рассказал о своих…
Эксперты: Употребление снега и сосулек может привести к отравлениям и…
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за…
Медики из Британии назвали 5 лучших напитков для борьбы с симптомами…
«Дай Бог тебе здоровья»: Евгений Цыганов поблагодарил незнакомца за помощь с…
Представлена «умная» кровать Sleep Number Climate360 за 8000…
"Зажгите свечу и помолитесь": Алла Пугачева поздравила россиян с…
Трое детей погибли при пожаре в Ярославской…
Составлен ТОП-5 самых надежных японских кроссоверов с…
Джеффри Райт объявил о старте съёмок нового…
Названы 4 бесполезных в качестве добавок…
Эксперт Омид Скоби рассказал, почему принц Гарри и Меган Маркл не спешат со вторым…
Xiaomi представила обогреватель-грелку за 27…
Александр Петров наращивал волосы ради съемок в фильме…
Диетолог рассказала, как бороться с ожирением…
Настя Каменских отказалась от нижнего белья ради откровенной…
Компания Porsche выпустила Taycan из дерева ценой в…
Названы полезные качества цветной капусты для…
Православные христиане 7 января отмечают…
Просмотреть все новости