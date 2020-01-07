Никита Пресняков оказался менее вынослив, чем его супруга Алена Краснова в упражнениях на спортивном снаряде

Никита Пресняков вместе с супругой Алёной на данный момент находится в Манхеттене, и на одном из городских пляжей им удалось найти рукоходы с кольцами. Музыкант решил посоревноваться с женой и опубликовал соответствующее видео на своей странице в Instagram. На кадрах заметно, что, несмотря на удобную одежду, которая не сковывает движения, упражнение певцу даётся с трудом из-за высокого роста. В конце прохождения испытания композитор уже скользил ногами по песку. В свою очередь, Алёне упражнение далось намного легче.Девушка была одета в пальто, под которым виднелось платье, и легко и непринуждённо она справилась с заданием. Подписчики музыканта также отметили, что Алена Краснова как будто летела и напомнила им Мэри Поппинс. Кто-то отметил, что у Никиты Преснякова получилось выполнить упражнение мужественно, а у его супруги - изящно. По итогам голосования подписчиков, победа достала Алёне. Однако некоторые поклонники пары отметили, что неважно, кто победил, главное, что они вместе. На данный момент публикация собрала чуть больше 60 тысяч просмотров и 600 комментариев.