Никита Пресняков оказался менее вынослив, чем его супруга Алена Краснова в упражнениях на спортивном снаряде
На своей странице в Instagram Никита Пресняков поделился видео, на котором он вместе со своей женой Алёной Красновой поупражнялся на спортивном снаряде. Музыкант предложил своим подписчикам выбрать, кто из них более выносливый.
Никита Пресняков вместе с супругой Алёной на данный момент находится в Манхеттене, и на одном из городских пляжей им удалось найти рукоходы с кольцами. Музыкант решил посоревноваться с женой и опубликовал соответствующее видео на своей странице в Instagram. На кадрах заметно, что, несмотря на удобную одежду, которая не сковывает движения, упражнение певцу даётся с трудом из-за высокого роста. В конце прохождения испытания композитор уже скользил ногами по песку. В свою очередь, Алёне упражнение далось намного легче.
Девушка была одета в пальто, под которым виднелось платье, и легко и непринуждённо она справилась с заданием. Подписчики музыканта также отметили, что Алена Краснова как будто летела и напомнила им Мэри Поппинс. Кто-то отметил, что у Никиты Преснякова получилось выполнить упражнение мужественно, а у его супруги - изящно. По итогам голосования подписчиков, победа достала Алёне. Однако некоторые поклонники пары отметили, что неважно, кто победил, главное, что они вместе. На данный момент публикация собрала чуть больше 60 тысяч просмотров и 600 комментариев.
Никита Пресняков вместе с супругой Алёной на данный момент находится в Манхеттене, и на одном из городских пляжей им удалось найти рукоходы с кольцами. Музыкант решил посоревноваться с женой и опубликовал соответствующее видео на своей странице в Instagram. На кадрах заметно, что, несмотря на удобную одежду, которая не сковывает движения, упражнение певцу даётся с трудом из-за высокого роста. В конце прохождения испытания композитор уже скользил ногами по песку. В свою очередь, Алёне упражнение далось намного легче.
Девушка была одета в пальто, под которым виднелось платье, и легко и непринуждённо она справилась с заданием. Подписчики музыканта также отметили, что Алена Краснова как будто летела и напомнила им Мэри Поппинс. Кто-то отметил, что у Никиты Преснякова получилось выполнить упражнение мужественно, а у его супруги - изящно. По итогам голосования подписчиков, победа достала Алёне. Однако некоторые поклонники пары отметили, что неважно, кто победил, главное, что они вместе. На данный момент публикация собрала чуть больше 60 тысяч просмотров и 600 комментариев.