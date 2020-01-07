IKEA компенсирует 46 миллионов долларов семье ребенка, погибшего из-за падения комода





Руководство IKEA согласилось выплатить 46 миллионов долларов родителям 2-летнего мальчика, который умер в 2017 году от травм, полученных от падения на него 32-килограммового комода. В иске семья обвинила компанию в том, что производители были проинформированы об опасности опрокидывания продукции Malm, которая ранее травмировала или становилась причиной смерти нескольких детей. В тоже время шведская фирма не предупредила потребителей о том, что комоды не должны использоваться без креплений к стене. В своем заявлении представители IKEA выразили свои глубочайшие соболезнования и теперь работают над решением «очень важной проблемы безопасности дома».Для этого специалисты будут обучать потребителей в ходе семинаров по безопасности, а также предпримут все усилия для создания более безопасных продуктов. Стоит отметить, что адвокаты родителей называют подобный иск «самым крупным в истории, связанным со смертью ребенка». Кроме прочего, иностранные СМИ сообщают о гибели восьми детей от опрокидывания мебели от IKEA за все время существования фирмы. Сеть по продаже мебели теперь отозвала вышеобозначенные комоды из-за повышенной опасности для жизни.