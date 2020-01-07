Анастасия Волочкова считает самыми сильными привязанностями любовь, искренность и добропорядочность

Анастасия Волочкова решила провести отпуск на острове Пхукет. При этом танцовщица не забывает делиться с подписчиками видео и снимками с отдыха. Сегодня знаменитость разместила новую фотографию, сделанную на яхте. На кадре балерина запечатлена в ярко-розовом купальнике с платком на голове и в солнцезащитных очках. В руках Анастасия Волочкова держит шкотовый канат черного цвета. В комментарии к посту в Instagram-аккаунте она рассказала, что привязанности бывают разного характера. При этом балерина считает самыми сильными — любовь, искренность, добропорядочность, чистоту и свет души.Подписчики оставили множество комплиментов знаменитости. Многие отметили, что яркие цвета очень подходят танцовщице. Некоторые поинтересовались, когда Анастасия Волочкова вернется в Россию, но пока ответа не получили. Публикация уже набрала почти 6 000 лайков.