«Чародеи»: Звезда «Универа» Мария Кожевникова рассказала об идеальной для себя роли





По словам Марии Кожевниковой, к Новому году вместе со своей семьей она готовится заранее, поскольку в нынешнем сезоне ей предстояло украсить сразу 4 елки – по одному собственному новогоднему деревцу для каждого из трех сыновей и одно для себя. Рассказала актриса и о том, какие фильмы чаще всего смотрит во время зимних каникул. Так, в ее плей-листе на новогодние праздники обязательно присутствует фильм Константина Бромберга «Чародеи». «Чародеи – это мое самое любимое кино. Очень хотелось бы, чтобы кто-то решил снять ремейк этого фильма, я бы с огромным удовольствием сыграла там, ведь мы этот фильм всегда смотрим с детьми», - подчеркнула артистка.Кожевникова также добавила, что старается отдавать предпочтение именно отечественным фильмам, поскольку считает их настоящими и добрыми, передает портал Wday.ru.