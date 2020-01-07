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«Чародеи»: Звезда «Универа» Мария Кожевникова рассказала об идеальной для себя роли

Известная российская актриса Мария Кожевникова оказалась в числе тех людей, которые видят праздничную новогоднюю атмосферу не в наряженных елках и свете гирлянд, а в давно привычных зимних фильмах. Звезда «Универа» даже рассказала, в каком из таких фильмов она хотела бы сыграть, обозначив картину «Чародеи».
«Чародеи»: Звезда «Универа» Мария Кожевникова рассказала об идеальной для себя роли

По словам Марии Кожевниковой, к Новому году вместе со своей семьей она готовится заранее, поскольку в нынешнем сезоне ей предстояло украсить сразу 4 елки – по одному собственному новогоднему деревцу для каждого из трех сыновей и одно для себя. Рассказала актриса и о том, какие фильмы чаще всего смотрит во время зимних каникул. Так, в ее плей-листе на новогодние праздники обязательно присутствует фильм Константина Бромберга «Чародеи». «Чародеи – это мое самое любимое кино. Очень хотелось бы, чтобы кто-то решил снять ремейк этого фильма, я бы с огромным удовольствием сыграла там, ведь мы этот фильм всегда смотрим с детьми», - подчеркнула артистка.

Кожевникова также добавила, что старается отдавать предпочтение именно отечественным фильмам, поскольку считает их настоящими и добрыми, передает портал Wday.ru.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:09

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