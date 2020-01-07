Путин высказал поздравления православным россиянам в Рождество





Президент РФ Владимир Путин поздравил православных сограждан с праздником Рождества Христового. Глава страны отметил важную роль, которую играет РПЦ в духовно-моральном воспитании молодого поколения и сохранения традиций. Кроме того, политик отметил необходимость укрепления нравственных установок народа в подобный день. По его словам, рождественский период является временем душевного подъема для миллионов людей в России и по всему миру, поскольку они приобщаются к многовековому опыту.Стоит отметить, что президент РФ ранее посетил Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга во время рождественской литургии. Политик вместе с верующими принимал участие в праздничной службе. Он также пообщался с настоятелем церкви Николаем Брындиным, которому подарил икону с изображением Тихвинской Божией Матери.