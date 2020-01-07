Роман Вильфанд пообещал москвичам в первый рабочий день года неприятную погоду





«Уже 8 января днем в связи с перемещением теплого фронта прогнозируется увеличение скорости ветра. Порывы будут достигать 15 метров в секунду. Сохранится порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду и в следующий день, 9 января», - отметил главный синоптик страны. При этом Вильфанд отметил, что, несмотря на ветер, температура воздуха в Москве и области будет повышаться. «Первый рабочий день принесет небольшую оттепель – до 2 градусов тепла днем. В ночное время температура составит от нуля до минус двух градусов», - добавил он.В целом же, по словам главы Гидрометцентра России, первый рабочий день в это году москвичам придется начинать при довольно «неласковой» погоде. «Температура окажется выше нормы, однако сильный ветер, гололедица и мокрый снег сохранятся», - подчеркнул он. Более того, Роман Вильфанд добавил, что 9 января не исключено образование наледи на проводах.