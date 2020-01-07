Организовавшая свадьбу Овечкиных Анна Городжая считает, что это мероприятие еще долго не переплюнут

Когда Анна Городжая повстречалась с Овечкиными, то у нее возникло ощущение, что знакомы они уже много лет. На это повлияло то, что она являлась фанаткой хоккея, а также некое кармическое ощущение. А перед свадьбой Анна Городжая делала праздник для годовалого сына Александра Овечкина и Анастасии Шубской Сережи.Затем она организовала им саму свадьбу. Она была настолько масштабной, что за ее проведение Анна Городжа получила премию. Из-за этого она твердо уверена в том, что такое мероприятие еще долго никому не удастся переплюнуть.