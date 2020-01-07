АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Крис Хэмсворт хочет пожертвовать миллион долларов на тушение пожаров в Австралии

Крис Хэмсворт недавно опубликовал обращение в соцсетях по поводу пожаров в Австралии. Исполнитель роли Тора в киновселенной Marvel хочет пожертвовать миллион долларов для тушения лесов на собственной родине.

Крис Хемсворт присоединился к списку знаменитостей, которые используют свою платформу и ресурсы для помощи в борьбе с разрушительными лесными пожарами, которые распространялись по всей Австралии в течение нескольких месяцев. Голливудская звезда заявил в соцсети Instagram, что пожертвует 1 миллион долларов для улучшения процесса по ликвидации последствий катастрофы. Кроме того, актер призвал своих поклонников последовать его примеру и поддержать борьбу с лесными пожарами. По словам артиста, каждый "пожертвованный пенни" окажется критическим для пожарных.

Стоит отметить, что все средства пойдут на помощь людям, животным и сообществам, на которые эти пожары оказывают самое негативное влияние. Официальный аккаунт Красного Креста в соцсетях отметил этот широкий жест со стороны Хемсворта, заявив, что организация была "тронута" поддержкой актера. Исполнитель роли Тора из кинематографической вселенной Marvel - не первая звезда, сделавшая столь крупное вложение. Певица Пинк, Кайли Миноуг, Николь Кидман и Кейт Урбан тоже внесли пожертвования в пользу этого дела. Для сведения, в Австралии сгорели около 12,35 млн акров земли, что разрушило более 1400 домов и унесло жизни около 23 человек. Кроме того, пожары нанесли вред сотням тысяч животных в дикой природе.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Ревва, Александр Васильев и Любовь Толкалина поздравили фанатов с Рождеством…
IKEA компенсирует 46 миллионов долларов семье ребенка, погибшего из-за падения…
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов назвали пол будущего…
Никита Пресняков оказался менее вынослив, чем его супруга Алена Краснова в упражнениях на спортивном…
Финансист Искандер Луцко: Рубль может укрепиться в начале…
«Чародеи»: Звезда «Универа» Мария Кожевникова рассказала об идеальной для себя…
Анастасия Волочкова считает самыми сильными привязанностями любовь, искренность и…
Путин высказал поздравления православным россиянам в…
Организовавшая свадьбу Овечкиных Анна Городжая считает, что это мероприятие еще долго не…
Роман Вильфанд пообещал москвичам в первый рабочий день года неприятную…
Крис Хэмсворт хочет пожертвовать миллион долларов на тушение пожаров в…
Певица Нюша: "Счастлива, что в нашей стране приступили к очистке береговых линий 17-ти…
Кардиологи дали советы по похудению и избеганию затвердевания…
К Армену Джигарханяну из США вернулась бывшая жена Татьяна…
Глава аппарата Пентагона Эрик Чунинг подал в…
Специалисты рассказали о 4 признаках раннего…
Lenovo презентовала первый в мире складной планшет ThinkPad X1…
Доктор Валид Аль-Дали из Каира рассказал людям с диабетической стопой, как избежать осложнений…
Юлия Началова незадолго до смерти спасла жизнь годовалому…
По мотивам «Аватара»: Mercedes представил футуристический концепт VISION…
Екатерина Архарова высказала претензии недобросовестной…
«Я считал себя страшненьким»: Оскар Кучера рассказал о своих…
Эксперты: Употребление снега и сосулек может привести к отравлениям и…
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за…
Медики из Британии назвали 5 лучших напитков для борьбы с симптомами…
«Дай Бог тебе здоровья»: Евгений Цыганов поблагодарил незнакомца за помощь с…
Представлена «умная» кровать Sleep Number Climate360 за 8000…
"Зажгите свечу и помолитесь": Алла Пугачева поздравила россиян с…
Трое детей погибли при пожаре в Ярославской…
Составлен ТОП-5 самых надежных японских кроссоверов с…
Джеффри Райт объявил о старте съёмок нового…
Названы 4 бесполезных в качестве добавок…
Эксперт Омид Скоби рассказал, почему принц Гарри и Меган Маркл не спешат со вторым…
Xiaomi представила обогреватель-грелку за 27…
Александр Петров наращивал волосы ради съемок в фильме…
Диетолог рассказала, как бороться с ожирением…
Настя Каменских отказалась от нижнего белья ради откровенной…
Компания Porsche выпустила Taycan из дерева ценой в…
Названы полезные качества цветной капусты для…
Православные христиане 7 января отмечают…
Просмотреть все новости