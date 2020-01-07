Крис Хэмсворт хочет пожертвовать миллион долларов на тушение пожаров в Австралии

Крис Хемсворт присоединился к списку знаменитостей, которые используют свою платформу и ресурсы для помощи в борьбе с разрушительными лесными пожарами, которые распространялись по всей Австралии в течение нескольких месяцев. Голливудская звезда заявил в соцсети Instagram, что пожертвует 1 миллион долларов для улучшения процесса по ликвидации последствий катастрофы. Кроме того, актер призвал своих поклонников последовать его примеру и поддержать борьбу с лесными пожарами. По словам артиста, каждый "пожертвованный пенни" окажется критическим для пожарных.Стоит отметить, что все средства пойдут на помощь людям, животным и сообществам, на которые эти пожары оказывают самое негативное влияние. Официальный аккаунт Красного Креста в соцсетях отметил этот широкий жест со стороны Хемсворта, заявив, что организация была "тронута" поддержкой актера. Исполнитель роли Тора из кинематографической вселенной Marvel - не первая звезда, сделавшая столь крупное вложение. Певица Пинк, Кайли Миноуг, Николь Кидман и Кейт Урбан тоже внесли пожертвования в пользу этого дела. Для сведения, в Австралии сгорели около 12,35 млн акров земли, что разрушило более 1400 домов и унесло жизни около 23 человек. Кроме того, пожары нанесли вред сотням тысяч животных в дикой природе.