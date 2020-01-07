Певица Нюша: "Счастлива, что в нашей стране приступили к очистке береговых линий 17-ти водоемов"

На новогодние каникулы певица Нюша улетела на Бали. Сегодня знаменитость рассказала фанатам, что на острове введена серьёзная экопрограмма, которую поддерживает государство. Также она отметила, что Россия уже начала двигаться в таком же направлении. Исполнительница счастлива, что в РФ приступили к очистке береговых линий 17-ти водоемов, в том числе на Нижней Волге. Нюша объяснила, что такие действия позволят не только обеспечить благоприятными условиями жизни и отдыха более 2 миллионов россиян, но и восстановить места обитания флоры и фауны водоёмов. Она отметила, что такие процессы проходят под пристальным наблюдением специалистов.Также певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена со своей подругой на пляже на Бали. На кадре они улыбаются и смотрят прямо в камеру. Публикация Нюши уже набрала почти 17 000 лайков.