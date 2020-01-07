Певица Нюша: "Счастлива, что в нашей стране приступили к очистке береговых линий 17-ти водоемов"
Певица Нюша разместила на странице в Instagram снимок, сделанный на Бали. В комментарии исполнительница сообщила фанатам, что счастлива, поскольку в России приступили к очистке береговых линий 17-ти водоемов.
На новогодние каникулы певица Нюша улетела на Бали. Сегодня знаменитость рассказала фанатам, что на острове введена серьёзная экопрограмма, которую поддерживает государство. Также она отметила, что Россия уже начала двигаться в таком же направлении. Исполнительница счастлива, что в РФ приступили к очистке береговых линий 17-ти водоемов, в том числе на Нижней Волге. Нюша объяснила, что такие действия позволят не только обеспечить благоприятными условиями жизни и отдыха более 2 миллионов россиян, но и восстановить места обитания флоры и фауны водоёмов. Она отметила, что такие процессы проходят под пристальным наблюдением специалистов.
Также певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена со своей подругой на пляже на Бали. На кадре они улыбаются и смотрят прямо в камеру. Публикация Нюши уже набрала почти 17 000 лайков.
На новогодние каникулы певица Нюша улетела на Бали. Сегодня знаменитость рассказала фанатам, что на острове введена серьёзная экопрограмма, которую поддерживает государство. Также она отметила, что Россия уже начала двигаться в таком же направлении. Исполнительница счастлива, что в РФ приступили к очистке береговых линий 17-ти водоемов, в том числе на Нижней Волге. Нюша объяснила, что такие действия позволят не только обеспечить благоприятными условиями жизни и отдыха более 2 миллионов россиян, но и восстановить места обитания флоры и фауны водоёмов. Она отметила, что такие процессы проходят под пристальным наблюдением специалистов.
Также певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена со своей подругой на пляже на Бали. На кадре они улыбаются и смотрят прямо в камеру. Публикация Нюши уже набрала почти 17 000 лайков.