Специалисты рассказали об опасности употребления аптечных сборов
Специалисты из Университета Макгилла рассказали об опасных аптечных сборах, которые необходимо употреблять под присмотром врача. По словам учёных, их регулярное употребление влечёт за собой серьезные последствия.
Эксперты не рекомендуют самостоятельно пить сборы с корнем солодки в составе. При регулярном употреблении можно спровоцировать гипертонию, вымывание калия из организма и нарушение работы почек. «Очищающие» чаи также не безопасны. Несмотря на то, что многие люди хотят с их помощью снизить вес за счет мочегонного эффекта, однако при чрезмерном употреблении чая можно перегрузить мочевую систему, нарушить электролитный баланс и в итоге повысить риск движения камней в почках.
Зверобой, который содержится в «антистрессовой» продукции и средствах для женского здоровья, может быть опасен. Не многие учитывают, что данное растение может усиливать или ослаблять действие препаратов. Специалисты предупреждают и об опасности использования чистотела, который способен вызвать ожоги внутренних органов и всерьез навредить здоровью. В список также включили и толокнянку обыкновенную, часто входящая в состав мочегонных сборов. Чрезмерное употребление может ухудшить работу почек. При камнях в почках часто используют эрву шерстистую, однако она может разрушить зубную эмаль и «вымыть» кальций из костей. При обнаружении каких-либо заболеваний лучше всего посоветоваться со специалистом по поводу лечения.
Эксперты не рекомендуют самостоятельно пить сборы с корнем солодки в составе. При регулярном употреблении можно спровоцировать гипертонию, вымывание калия из организма и нарушение работы почек. «Очищающие» чаи также не безопасны. Несмотря на то, что многие люди хотят с их помощью снизить вес за счет мочегонного эффекта, однако при чрезмерном употреблении чая можно перегрузить мочевую систему, нарушить электролитный баланс и в итоге повысить риск движения камней в почках.
Зверобой, который содержится в «антистрессовой» продукции и средствах для женского здоровья, может быть опасен. Не многие учитывают, что данное растение может усиливать или ослаблять действие препаратов. Специалисты предупреждают и об опасности использования чистотела, который способен вызвать ожоги внутренних органов и всерьез навредить здоровью. В список также включили и толокнянку обыкновенную, часто входящая в состав мочегонных сборов. Чрезмерное употребление может ухудшить работу почек. При камнях в почках часто используют эрву шерстистую, однако она может разрушить зубную эмаль и «вымыть» кальций из костей. При обнаружении каких-либо заболеваний лучше всего посоветоваться со специалистом по поводу лечения.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:50