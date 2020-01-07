Специалисты рассказали об опасности употребления аптечных сборов





Эксперты не рекомендуют самостоятельно пить сборы с корнем солодки в составе. При регулярном употреблении можно спровоцировать гипертонию, вымывание калия из организма и нарушение работы почек. «Очищающие» чаи также не безопасны. Несмотря на то, что многие люди хотят с их помощью снизить вес за счет мочегонного эффекта, однако при чрезмерном употреблении чая можно перегрузить мочевую систему, нарушить электролитный баланс и в итоге повысить риск движения камней в почках.Зверобой, который содержится в «антистрессовой» продукции и средствах для женского здоровья, может быть опасен. Не многие учитывают, что данное растение может усиливать или ослаблять действие препаратов. Специалисты предупреждают и об опасности использования чистотела, который способен вызвать ожоги внутренних органов и всерьез навредить здоровью. В список также включили и толокнянку обыкновенную, часто входящая в состав мочегонных сборов. Чрезмерное употребление может ухудшить работу почек. При камнях в почках часто используют эрву шерстистую, однако она может разрушить зубную эмаль и «вымыть» кальций из костей. При обнаружении каких-либо заболеваний лучше всего посоветоваться со специалистом по поводу лечения.