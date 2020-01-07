К Армену Джигарханяну из США вернулась бывшая жена Татьяна Власова





После неудачной попытки построить семью с молодой киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской паре удалось возобновить теплые отношения. Более того, как сообщает издание, Джигарханян и Власова теперь проводят время вместе, отдыхая на новогодних каникулах. Женщина даже привезла бывшему мужу из США небольшой подарок – красные носки из натуральной шерсти. Сообщается, что отныне Татьяна Власова планирует проводить в Москве как можно больше времени, тем более, из США она привезла с собой большой чемодан с личными вещами и фотографиями. Джигарханян при этом, и вовсе, настаивает на том, чтобы его супруга окончательно переехала жить к нему.Примечательно, что впервые о возобновлении отношений между Арменом Джигарханяном и Татьяной Власовой стало известно в сентябре минувшего года. В то время экс-супруга артиста приезжала в Россию как раз для того, чтобы ухаживать за заболевшим актером. Сам он при этом заявлял прессе, что чувствует себя счастливым человеком.