



Медики обращают внимание на опасность затвердевания артерий, при котором формируются жировые отложения и бляшки. С течением времени они увеличиваются в размере и мешают кровотоку. Подобная ситуация повышает риск развития нейродегенеративных заболеваний, вроде болезни Альцгеймера. Поэтому египетские врачи рекомендуют употреблять от 3 до 5 чашек кофе без сахара ежедневно, что помогает очистить кровеносную систему. Кроме прочего, эксперты дали советы по безопасной потери веса.Для нормализации ИМТ необходимо получать здоровый полноценный сон, ограничить себя в употребление сладких и газированных напитков, отдавая предпочтение свежим фруктам и овощам. Стоит отметить, что питье воды является крайне важным элементом во время похудения, ежедневный объем которой должен составлять около 2-х литров. Для достижении стройности тела также помогут физические упражнения до 3-х раз в неделю, которые следует дополнять пробиотиками и белком.