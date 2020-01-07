Глава аппарата Пентагона Эрик Чунинг подал в отставку
Глава аппарата Пентагона (Минобороны США) Эрик Чунинг подал заявление об освобождении своей должности и уйдет в отставку еще до конца текущего месяца. Как сообщает авторитетное издание Politico, на смену Чунингу может прийти Джен Стюарт, которая на данный момент является членом комитета по обороне при американском Конгрессе.
Что же касается самого Эрика Чунинга, проработавшего в указанной должности почти год, то он в будущем перейдет работать в частный сектор, отмечает издание. «Мы благодарны ему за высокий профессионализм, эффективное управление и максимальную рассудительность. Это была тяжелая работа, однако Эрик стал в ней источником энергии, взвешенности и терпения. Мы будем скучать по нему», - прокомментировал скорую отставку руководителя своего аппарата глава Пентагона Марк Эспер.
Примечательно, что Джен Стюарт, которой пророчат освободившийся после Чунинга пост, прежде работала советником бывшего руководителя Комитета начальников штабов американских вооруженных сил – генерала армии Джозефа Данфорда. Не менее интересен и тот факт, что в последние несколько недель из Пентагона уволилось уже несколько персон, занимавших в Минобороны США высокие должности.
Что же касается самого Эрика Чунинга, проработавшего в указанной должности почти год, то он в будущем перейдет работать в частный сектор, отмечает издание. «Мы благодарны ему за высокий профессионализм, эффективное управление и максимальную рассудительность. Это была тяжелая работа, однако Эрик стал в ней источником энергии, взвешенности и терпения. Мы будем скучать по нему», - прокомментировал скорую отставку руководителя своего аппарата глава Пентагона Марк Эспер.
Примечательно, что Джен Стюарт, которой пророчат освободившийся после Чунинга пост, прежде работала советником бывшего руководителя Комитета начальников штабов американских вооруженных сил – генерала армии Джозефа Данфорда. Не менее интересен и тот факт, что в последние несколько недель из Пентагона уволилось уже несколько персон, занимавших в Минобороны США высокие должности.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:11