Глава аппарата Пентагона Эрик Чунинг подал в отставку





Что же касается самого Эрика Чунинга, проработавшего в указанной должности почти год, то он в будущем перейдет работать в частный сектор, отмечает издание. «Мы благодарны ему за высокий профессионализм, эффективное управление и максимальную рассудительность. Это была тяжелая работа, однако Эрик стал в ней источником энергии, взвешенности и терпения. Мы будем скучать по нему», - прокомментировал скорую отставку руководителя своего аппарата глава Пентагона Марк Эспер.Примечательно, что Джен Стюарт, которой пророчат освободившийся после Чунинга пост, прежде работала советником бывшего руководителя Комитета начальников штабов американских вооруженных сил – генерала армии Джозефа Данфорда. Не менее интересен и тот факт, что в последние несколько недель из Пентагона уволилось уже несколько персон, занимавших в Минобороны США высокие должности.