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Lenovo презентовала первый в мире складной планшет ThinkPad X1 Fold

Выставка CES 2020 отличилась множеством передовых разработок, среди которых ThinkPad X1 Fold привлек больше всего внимания. Известно, что Lenovo презентовала первый в мире складной планшет с гибким дисплеем.

В прошлом году компания Lenovo продемонстрировала прототип «первого в мире складного ПК» - тестовой версии OLED-планшета, который можно сложить как книгу или крошечный ноутбук. Теперь на выставке CES 2020 в Лос-Анджелесе был представлен конечный продукт. Он называется ThinkPad X1 Fold и вскоре поступит на глобальный рынок. Аппаратное обеспечение не сильно изменилось по сравнению с концептом, за исключением добавления совместимой с Windows камеры на внутренней стороне панели. Устройство по-прежнему имеет качественную кожаную отделку, а дисплей представляет собой 13,3-дюймовую OLED-панель 4:3. Разрешение новинки составляет 2048 x 1536, почти то же самое, что и у 9,7-дюймового iPad.

В развернутом режиме ThinkPad X1 Fold можно использовать как планшет, а когда он необходим в качестве ноутбука, то необходимо поднять экран вверх и прикрепить магнитную клавиатуру. Ожидается, что новый гаджет поступит в продажу в середине 2020 года и будет стоить около 2499 долларов. Эта машина, вероятно, получит передовой гибридный процессор Intel Lakefield и поддержку 5G, хотя беспроводное подключение обычно стоит дороже. Специальную версию Microsoft Windows, которая называется 10X и предназначена для складывания дисплеев, выпустят для складного планшета немного позднее.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:57

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