Юлия Началова незадолго до смерти спасла жизнь годовалому малышу
Известная российская певица Юлия Началова, которая скоропостижно скончалась весной минувшего года от прогрессирующего сепсиса, незадолго до своей смерти спасла жизнь маленькому ребенку. Певица помогла оплатить лечение годовалому мальчику из Подольска.
Как рассказала подруга артистки Олеся Сазыкина, Началова выделила из собственных сбережений солидную сумму, хотя в последнее время зарабатывала не очень много, поскольку выступала довольно редко. В результате для малыша удалось собрать огромную сумму в 900 000 долларов США, что позволило сделать ему операцию в США по пересадке копий гена в мозг, передает «Комсомолка». Более того, по словам матери спасенного ребенка, она обращалась за помощью в большое количество российских благотворительных организаций, даже в «Русфонд», однако получала отказы. А вот подруга певицы не стала игнорировать призыв о помощи и связалась с Началовой, когда узнала о беде малыша.
Отмечается, что средства для лечения ребенка выделяла не только Юлия Началова, финансово семье маленького пациента, по данным издания, помогали также Максим Галкин, Дима Билан и Николай Басков.
Как рассказала подруга артистки Олеся Сазыкина, Началова выделила из собственных сбережений солидную сумму, хотя в последнее время зарабатывала не очень много, поскольку выступала довольно редко. В результате для малыша удалось собрать огромную сумму в 900 000 долларов США, что позволило сделать ему операцию в США по пересадке копий гена в мозг, передает «Комсомолка». Более того, по словам матери спасенного ребенка, она обращалась за помощью в большое количество российских благотворительных организаций, даже в «Русфонд», однако получала отказы. А вот подруга певицы не стала игнорировать призыв о помощи и связалась с Началовой, когда узнала о беде малыша.
Отмечается, что средства для лечения ребенка выделяла не только Юлия Началова, финансово семье маленького пациента, по данным издания, помогали также Максим Галкин, Дима Билан и Николай Басков.