Юлия Началова незадолго до смерти спасла жизнь годовалому малышу





Как рассказала подруга артистки Олеся Сазыкина, Началова выделила из собственных сбережений солидную сумму, хотя в последнее время зарабатывала не очень много, поскольку выступала довольно редко. В результате для малыша удалось собрать огромную сумму в 900 000 долларов США, что позволило сделать ему операцию в США по пересадке копий гена в мозг, передает «Комсомолка». Более того, по словам матери спасенного ребенка, она обращалась за помощью в большое количество российских благотворительных организаций, даже в «Русфонд», однако получала отказы. А вот подруга певицы не стала игнорировать призыв о помощи и связалась с Началовой, когда узнала о беде малыша.Отмечается, что средства для лечения ребенка выделяла не только Юлия Началова, финансово семье маленького пациента, по данным издания, помогали также Максим Галкин, Дима Билан и Николай Басков.