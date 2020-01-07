Доктор Валид Аль-Дали из Каира рассказал людям с диабетической стопой, как избежать осложнений зимой





Диабетическая стопа является осложнением, возникающим на фоне диабета из-за ухудшения микроциркуляции крови. Если не предпринять своевременные меры, то может образоваться гангрена, и тогда пациент рискует лишиться ноги. Валид Аль-Дали советует как можно чаще проверять ступни на наличие язв, красных пятен, припухлостей и других дефектов, сигнализирующих о том, что здоровье ног ухудшилось. А при появлении таких признаков необходимо сразу же обратиться к специалисту.Если же диабетическая стопа уже возникла, то ноги требуется мыть каждый день, а затем тщательно вытирать их полотенцем, чтобы не ходить босиком с мокрыми стопами. После гигиенических процедур необходимо использовать противогрибковую пудру.Валид Аль-Дали отметил, что ногам с диабетической стопой не подойдут кроссовки и обувь из искусственных материалов, поскольку кожа не сможет полноценно дышать. Женщинам необходимо отказаться от сапог на высоком каблуке, а во избежание травм медик рекомендует использовать мягкие стельки.