По мотивам «Аватара»: Mercedes представил футуристический концепт VISION AVTR





Mercedes VISION AVTR оказался не похожим ни на один из представленных в линейке немецкого бренда автомобилей. Столь необычную эстетику его экстерьера компания позаимствовала в фантастическом фильме «Аватар», который вышел на экраны более 10 лет тому назад. Так, на корме концепта размещены 33 разнонаправленных элемента, которые своим видом напоминают чешуйки рептилии. Оснащается автомобиль редкоземельной аккумуляторной батареей, которая не содержит в себе металлов. А используемые в нем материалы являются компостируемыми, что устраняет проблему с истекшим сроком службы, с которыми вынуждены сталкиваться аккумуляторы в современных автомобилях с электродвигателями.Примечательно, что VISION AVTR способен двигаться вбок на 30 градусов, к примеру, приводя колеса передней и задней оси в одинаковое или даже противоположенное направление. Подобная технология в будущем может оказаться весьма полезной в условиях городов с традиционной для них перегруженностью дорог.