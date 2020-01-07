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Екатерина Архарова высказала претензии недобросовестной няне

Екатерина Архарова и Артем Илясов еще осенью нашли няню для новорожденного малыша. Теперь же актриса высказала претензии недобросовестной воспитательнице.

В 2019 году Екатерина Архарова подарила сына Даниила мужу-бизнесмену Артему Илясову. 44-летняя актриса пытается заниматься воспитанием ребенка как можно больше и одновременно продвигать собственную кинокарьеру. Все же, из-за плотного графика обоих родителей они не могли уделять необходимое время для новорожденного, что стало причиной поиска няни. Когда звезде необходимо было принять участие в определенном проекте, то она обращалась за помощью к воспитательнице, которая следила за ребенком несколько часов. Известно, что "суперняню" нашел отец семейства, который вместе с женой позднее пожалел о выборе.

Архарова опубликовала резкое обращение в соцсети Instagram, призывая общественность не нанимать на работу их теперь уже бывшую няню. По словам знаменитости, подобное трудоустройство было "большой ошибкой". Основные претензии касались невозможности "положиться на неё", создания финансовых трудностей и нарушение планов. Племянница Эммануила Виторгана добавила, что не хотела "выносить сор из избы", но желала предупредить молодых матерей о недобросовестных работниках. Архарова решила не вдаваться в подробности спора и заверила подписчиков, что с её малышом все в порядке.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:30

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