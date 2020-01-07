«Я считал себя страшненьким»: Оскар Кучера рассказал о своих комплексах





Сегодня 45-летний артист снимается в кино, регулярно выходит на сцену театра и работает телеведущим. Однако раньше все было немного иначе. Кроме того, как признается Кучера, ему всегда хотелось зарабатывать много, поэтому в течение длительного периода жизни он жил не по средствам, фактически накапливая долги. Сейчас же в жизни актера все хорошо, однако прийти к успеху он смог лишь благодаря уверенности в себе, за которую боролся годами. Как вспоминает артист, в юном возрасте он сильно комплексовал из-за своей внешности. Подкреплялись эти сомнения окружающими. К примеру, мама одного из его знакомых в свое время упрекнула тогда еще юного Кучеру в желании поступить в театральный вуз с «таким строением лица, как у него». Как бы там ни было, но Кучера рискнул и не прогадал. Как считает знаменитый актер, невзирая на ряд природных недостатков, он всегда был интересным человеком с прекрасной харизмой.«Я считал себя страшненьким всегда. Большой нос, глупая прическа, оттопыренные уши. Я себя не любил. Но всегда знал, что я классный, ведь у меня огонь в глазах. А в человеке самое главное – это острый ум и обаяние», - подчеркнул артист.