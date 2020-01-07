Эксперты: Употребление снега и сосулек может привести к отравлениям и простудам





Заведующая детской больницей Светлана Щербакова объясняет, что существует большая вероятность нанести вред здоровью из-за поедания снега, так как он смешивается с грязью и землёй. Может возникнуть вероятность отравления или функциональных нарушений кишечника. Специалист сообщила, что развитие простуды после употребления снега и сосулек также вероятно, однако нечасто, так как не стоит игнорировать индивидуальные особенности здоровья.Она заявила, что организм у детей может по-разному реагировать на холодное. Чаще всего к простудам склонны те, у кого родители раньше болели, у них могут быть слабыми миндалины. С ней соглашается и профессор кафедры поликлинической терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Буеверов. Эксперт не рекомендует употреблять в пищу даже чистый снег, ведь в нём также содержатся вредные вещества, которые незаметны глазу. Специалист отмечает, что в данном случае эксперименты могут представлять опасность.