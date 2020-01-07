В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка
В американском городе Милуоки водитель автомобиля открыл стрельбу по малолетним детям, которые бросили в его автомобиль снежком. По сообщению полиции города, в результате стрельбы мужчина ранил двоих детей в возрасте 13 и 12 лет.
Как сообщается в официальном аккаунте полиции Милуоки в сети микроблогов Twitter, пострадавшие в результате этого происшествия (12-летняя школьница и 13-летний школьник) в компании других детей бросались снежками в проезжающие рядом автомобили. Один из запущенных школьниками комков снега попал прямо в белый автомобиль, водитель которого сразу же достал оружие и принялся стрелять в детей. Мужчине даже удалось ранить двоих детей, которые были экстренно доставлены с огнестрельными ранениями в ближайшее медицинское учреждение.
На данный момент полиция штата Висконсин занята розыском подозреваемого в стрельбе водителя, ведется расследование по факту данного инцидента.
Как сообщается в официальном аккаунте полиции Милуоки в сети микроблогов Twitter, пострадавшие в результате этого происшествия (12-летняя школьница и 13-летний школьник) в компании других детей бросались снежками в проезжающие рядом автомобили. Один из запущенных школьниками комков снега попал прямо в белый автомобиль, водитель которого сразу же достал оружие и принялся стрелять в детей. Мужчине даже удалось ранить двоих детей, которые были экстренно доставлены с огнестрельными ранениями в ближайшее медицинское учреждение.
На данный момент полиция штата Висконсин занята розыском подозреваемого в стрельбе водителя, ведется расследование по факту данного инцидента.
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:09