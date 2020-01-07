Медики из Британии назвали 5 лучших напитков для борьбы с симптомами кашля
В Британии медицинские специалисты перечислили 5 лучших напитков, позволяющих облегчить симптомы кашля и улучшить самочувствие. Для достижения положительного эффекта употреблять их необходимо в теплом виде.
По словам медиков, к таковым напиткам относится травяной чай. Для его приготовления подойдет мята, чабрец или липа. Его целебные свойства заключаются в том, что он выводит токсины из организма, улучшает работу дыхательной системы, снимает отечность и воспаление в горле. Дополнить травяной чай могут ройбуш с высоким содержанием минеральных веществ или обычная теплая вода, которая позволяет справиться с обезвоживанием, происходящим вследствие обильного потения.
Источником полезных веществ в период заболевания могут стать теплые фруктовые соки, обогащенные витамином C. Кроме того, врачи уверены в положительных свойствах теплого куриного бульона. Его употребление помогает купировать сильный кашель или ринит, а также воспалительные процессы в горле и носовых пазухах.
По словам медиков, к таковым напиткам относится травяной чай. Для его приготовления подойдет мята, чабрец или липа. Его целебные свойства заключаются в том, что он выводит токсины из организма, улучшает работу дыхательной системы, снимает отечность и воспаление в горле. Дополнить травяной чай могут ройбуш с высоким содержанием минеральных веществ или обычная теплая вода, которая позволяет справиться с обезвоживанием, происходящим вследствие обильного потения.
Источником полезных веществ в период заболевания могут стать теплые фруктовые соки, обогащенные витамином C. Кроме того, врачи уверены в положительных свойствах теплого куриного бульона. Его употребление помогает купировать сильный кашель или ринит, а также воспалительные процессы в горле и носовых пазухах.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:02