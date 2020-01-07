«Дай Бог тебе здоровья»: Евгений Цыганов поблагодарил незнакомца за помощь с насосом





Стоит отметить, что у Евгения Цыганова от первого брака с Ириной Леоновой семеро детей, именно для них он вез рождественские подарки, когда столкнулся с, казалось бы, стандартной неприятностью. Но ситуация усугублялась тем, что у Цыганова в машине не оказалось насоса. Впрочем, мир не без добрых людей, поэтому помощь подоспела довольно быстро. Сам актер был настолько растроган отзывчивостью незнакомого водителя, что даже сделал по этому поводу целый пост в Facebook. «Дай Бог тебе здоровья, незнакомец, который заметил, что у моего авто спустило колесо, принес насос, подождал, пока я подкачаю, и даже категорически отказался брать деньги», - пишет артист.Друзья и подписчики в ответ на это сообщение посоветовали Евгению Цыганову обзавестись собственным насосом, чтобы больше не попадать в подобные ситуации.