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Представлена «умная» кровать Sleep Number Climate360 за 8000 долларов

Перед открытием выставки потребительской электроники CES 2020, представители компании Sleep Number анонсировали выпуск нового поколения «умной» кровати. Новинка получила название Sleep Number Climate360 и довольно внушительный ценник в 8000 долларов США.
Представлена «умная» кровать Sleep Number Climate360 за 8000 долларов

По словам производителя, в новой «умной» кровати воплощены все передовые технологические достижения, которые послужат решению наиболее распространенных проблем сна и существенно повысят его качество. Утверждается также, что Sleep Number Climate360 станет первой в мире кроватью, в которой реализованы «передовые температурные технологии», способные создать отзывчивый и персонализированный микроклимат. Кроме того, матрас кровати способен автоматически менять жесткость. Все это привело к тому, что на Sleep Number Climate360 человек быстрее засыпает и значительно лучше высыпается. А температура отдельных участков этой кровати способна в течение всей ночи автоматически регулироваться, подстраиваясь под естественный циклы сна. Наконец, благодаря регулировкам основания, ноги и голова всегда будут находиться в наиболее комфортном положении.

Что же касается изменения жесткости, то эта функция отдана разработчиком на откуп технологии под названием SleepIQ, которая, как утверждает производитель, в течение ночи выполняет свыше 10 миллиардов сложных биометрических измерений, анализирует их посредством алгоритмов машинного обучения и автоматически обеспечивает максимально комфортные показатели жесткости в тех или иных зонах.

Старт продаж данного устройства намечен на 2021 год по цене от 7999 долларов США.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:48

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