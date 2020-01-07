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"Зажгите свечу и помолитесь": Алла Пугачева поздравила россиян с Рождеством

На своей странице в Instagram Алла Пугачева поздравила всех россиян с Рождеством. Она предложила им зажечь свечу и помолиться.

Алла Пугачева с помощью своего аккаунта в Instagram поздравила россиян с Рождеством и предложила зажечь свечу и помолиться. Публикацию звезда российской эстрады сопроводила снимком, на котором видна только одна половина лица. Поклонники Примадонны сравнили её с Моной Лизой, картиной Леонардо да Винчи. Праздник Алла Пугачева решила отметить в домашней обстановке в кругу семьи. Её супруг, Максим Галкин, недавно поделился видео со своими детьми - Гарри и Елизаветой.

Дочь пародиста выступила в качестве ведущей и назвала Аллу Пугачеву и её супруга «хорошей парочкой». Это вызвало восторг у многих подписчиков юмориста. На заднем плане можно услышать и смех Примадонны. Подписчики певицы, в свою очередь, принялись активно поздравлять певицу. Ей и её семье пожелали крепкого здоровья и «пусть ангел вас хранит». На данный момент публикация собрала чуть больше 78 тысяч «лайков» и больше тысячи комментариев.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:40

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