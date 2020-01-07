"Зажгите свечу и помолитесь": Алла Пугачева поздравила россиян с Рождеством
На своей странице в Instagram Алла Пугачева поздравила всех россиян с Рождеством. Она предложила им зажечь свечу и помолиться.
поделился видео со своими детьми - Гарри и Елизаветой.
Дочь пародиста выступила в качестве ведущей и назвала Аллу Пугачеву и её супруга «хорошей парочкой». Это вызвало восторг у многих подписчиков юмориста. На заднем плане можно услышать и смех Примадонны. Подписчики певицы, в свою очередь, принялись активно поздравлять певицу. Ей и её семье пожелали крепкого здоровья и «пусть ангел вас хранит». На данный момент публикация собрала чуть больше 78 тысяч «лайков» и больше тысячи комментариев.
поделился видео со своими детьми - Гарри и Елизаветой.
Дочь пародиста выступила в качестве ведущей и назвала Аллу Пугачеву и её супруга «хорошей парочкой». Это вызвало восторг у многих подписчиков юмориста. На заднем плане можно услышать и смех Примадонны. Подписчики певицы, в свою очередь, принялись активно поздравлять певицу. Ей и её семье пожелали крепкого здоровья и «пусть ангел вас хранит». На данный момент публикация собрала чуть больше 78 тысяч «лайков» и больше тысячи комментариев.