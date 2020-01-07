Составлен ТОП-5 самых надежных японских кроссоверов с вариатором





Первая строчка этого рейтинга досталась кроссоверу Toyota RAV4 с вариатором от компании Aisin. Данная модель поставляется в комплектации с 2,0-литровым бензиновым двигателем. Важная особенность модели заключается в совмещении радиаторов основной охлаждающей системы и трансмиссии, благодаря чему CVT способен выдержать пробег до 300 000 километров. «Серебро» досталось Mitsubishi Outlander, который оснащается производителем вариатором Jatco JF011E. Особенность конструкции данной трансмиссии заключается в наличии дополнительного радиатора для охлаждения масла. Встретить подобную компоновку можно в комплектациях кроссовера с 2,0-литровым или 2,4-литровым двигателем. В данном случае ресурса трансмиссии хватает на пробег в 250 000 километров, а в отдельных случаях даже больше. Замыкает тройку лидеров Nissan X-Trail с точно такой же бесступенчатой трансмиссией, как и у обладателя второго места. Разница лишь в том, что в данной модели Jatco JF011E агрегируется с 2,0-литровыми или 2,5-литровыми силовыми установками.Также в рейтинг самых надежных японских кроссоверов с вариатором включен Subaru Forester, который оснащается трансмиссией фирменной разработки компании - TR580. При этом, такой тип КПП в модели встречается лишь в комплектация с атмосферными двигателями рабочим объемом 2,0 и 2,5 литра. Срок службы вариатора в данном случае достигает 200 000 километров пробега. Наконец, еще один участник рейтинга - Nissan Qashqai с позаимствованной у Forester трансмиссией TR580, которая в данном случае работает в паре с 2,0-литровым бензиновым двигателем и легко «проходит» 180 000 километров до первого ремонта.