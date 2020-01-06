Дарья Клюкина проводит новогодние праздники на яхте посреди Индийского океана
Дарья Клюкина проводит время новогодних праздников на яхте в Индийском океане. Об этом модель сообщила фанатам на странице своего аккаунта в Instagram.
Дарья Клюкина поделилась снимками, сделанными на борту яхты. Судя по геометкам, отдых проходит в индийском океане.
«Я вижу прекрасный закат в какой-то глуши», - отметила она в комментарии.
На представленных кадрах Клюкина запечатлена в мини-шортах зелёного цвета, которые подчеркивают её талию и стройные ноги. Модель выбрала блузку с крупными широкими рукавами.
Дарья Клюкина поделилась снимками, сделанными на борту яхты. Судя по геометкам, отдых проходит в индийском океане.
«Я вижу прекрасный закат в какой-то глуши», - отметила она в комментарии.
На представленных кадрах Клюкина запечатлена в мини-шортах зелёного цвета, которые подчеркивают её талию и стройные ноги. Модель выбрала блузку с крупными широкими рукавами.