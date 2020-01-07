Джеффри Райт объявил о старте съёмок нового "Бэтмена"





Джеффри Райт своим намёком, не оставляющим сомнений, фактически подтвердил старт съёмочного процесса нового "Бэтмена". Его слова кажутся правдоподобными, поскольку ранее студия анонсировала начало съёмочного процесса именно на январь 2020 года. Известно, этот актёр был утверждён одним из первых. Ему предстоит исполнить роль комиссара Джима Гордона. Также известны другие актёры, утверждённые на главные роли. Бэтмена сыграет Роберт Паттинсон, его верного слугу Альфреда Энди Серкис, а Женщину-кошку воплотит Зои Кравиц. Противников же главного героя будут играть Колин Фаррелл, ему досталась роль Пингвина и Пол Дано, которому нужно сыграть Загадочника. Двуликого, по некоторым слухам, воплотит Питер Сарсгаард. Мафиози Кармайн Фальконе достался Дону Туртурро.Постановщик Мэтт Ривз ранее акцентировал, его интерпретация "Бэтмена" окажется отличной от всех других экранизаций. В комиксах Брюс Уэйн обладает острым дедуктивным мышлением и имеет детективный талант, чем активно пользуется, а вот в кино на этом ни один режиссёр не делал акцент. Зрителям впервые предстоит увидеть главного героя, таким, каким его изобразили авторы в оригинальном печатном издании.