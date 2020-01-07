АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Джеффри Райт объявил о старте съёмок нового "Бэтмена"

Джеффри Райт опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter пост о старте съёмок нового "Бэтмена". Актёр заявил в микроблоге, что отправился в Готэм.

Джеффри Райт объявил о старте съёмок нового "Бэтмена"

Джеффри Райт своим намёком, не оставляющим сомнений, фактически подтвердил старт съёмочного процесса нового "Бэтмена". Его слова кажутся правдоподобными, поскольку ранее студия анонсировала начало съёмочного процесса именно на январь 2020 года. Известно, этот актёр был утверждён одним из первых. Ему предстоит исполнить роль комиссара Джима Гордона. Также известны другие актёры, утверждённые на главные роли. Бэтмена сыграет Роберт Паттинсон, его верного слугу Альфреда Энди Серкис, а Женщину-кошку воплотит Зои Кравиц. Противников же главного героя будут играть Колин Фаррелл, ему досталась роль Пингвина и Пол Дано, которому нужно сыграть Загадочника. Двуликого, по некоторым слухам, воплотит Питер Сарсгаард. Мафиози Кармайн Фальконе достался Дону Туртурро.

Постановщик Мэтт Ривз ранее акцентировал, его интерпретация "Бэтмена" окажется отличной от всех других экранизаций. В комиксах Брюс Уэйн обладает острым дедуктивным мышлением и имеет детективный талант, чем активно пользуется, а вот в кино на этом ни один режиссёр не делал акцент. Зрителям впервые предстоит увидеть главного героя, таким, каким его изобразили авторы в оригинальном печатном издании.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Трое детей погибли при пожаре в Ярославской…
Составлен ТОП-5 самых надежных японских кроссоверов с…
Джеффри Райт объявил о старте съёмок нового…
Названы 4 бесполезных в качестве добавок…
Эксперт Омид Скоби рассказал, почему принц Гарри и Меган Маркл не спешат со вторым…
Xiaomi представила обогреватель-грелку за 27…
Александр Петров наращивал волосы ради съемок в фильме…
Диетолог рассказала, как бороться с ожирением…
Настя Каменских отказалась от нижнего белья ради откровенной…
Компания Porsche выпустила Taycan из дерева ценой в…
Названы полезные качества цветной капусты для…
Православные христиане 7 января отмечают…
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина сыграла телеведущую выпуска…
Компания Bosch разработала солнцезащитный козырек с…
Дарья Клюкина проводит новогодние праздники на яхте посреди Индийского…
В возрасте 88 лет скончался известный художник Джон…
Гарнитура HyperX Cloud Flight S поучила возможность беспроводной…
Первая космонавт из Великобритании Хелен Шарман: «Инопланетяне существуют, тут не может быть двух…
У Ирины Пеговой за день до спектакля пропал…
Ford запатентовал полноуправляемое шасси для пикапов…
Кети Топурия и Лев Деньгов отдыхают вдвоём в…
На продажу выставлен уникальный пикап Ford-100 1956 года с 526-сильным двигателем от…
Рэпер ST в качестве новогодней традиции засыпает жену Ассоль Васильеву…
Составлен топ-5 лучших бюджетных седанов для зимы в…
Специалисты назвали признаки отсутствия…
Михаил Ефремов обратил внимание поклонников на своего сына…
Создан материал для имитации человеческого…
Mercedes и Volvo могут скооперироваться для создания нового…
Любовь Толкалина поблагодарила дочь Марию за "жизненные…
Британские учёные рассказали о симптомах рака…
Регина Тодоренко "уволила" супруга Влада Топалова из шоу "Пятница с…
Lenovo представила супертонкий ноутбук…
Названы полезные свойства…
Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес публично назвала бойфренда…
Ангелина Вовк и Михаил Куницын поздравили россиян с…
В Bentley назвали дату выхода первого…
Медики рассказали об антираковых свойствах арахисового…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина появилась на сцене после нескольких…
В Сети появилась информация о "Русском Прадо" от…
В мессенджере WhatsApp нашли «новогодний…
Просмотреть все новости