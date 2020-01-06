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В возрасте 88 лет скончался известный художник Джон Балдессари

В возрасте 88 лет скончался известный американский художник и мастер концептуализма Джон Балдессари. Известно, что деятель на момент смерти находился в Лос-Анджелесе.

Смерть Джона Балдессари наступила 2 января 2020 года в Лос Анджелесе. Художник получил признание еще в 1960-х годах, а также его неоднократно называли одним из наиболее влиятельных деятелей искусства своего поколения. Он являлся мастером концептуализма, комбинируя в своих работах изображения и текст. В поздних проектах он говорил со зрителем исключительно коллажами, а также использовал черную пленку, закрывая ею некоторые части картин.

За время своей карьеры он провел около 200 выставок, занимался преподаванием, а также стал обладателем нескольких премий.

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Культура / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

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