В возрасте 88 лет скончался известный художник Джон Балдессари





Смерть Джона Балдессари наступила 2 января 2020 года в Лос Анджелесе. Художник получил признание еще в 1960-х годах, а также его неоднократно называли одним из наиболее влиятельных деятелей искусства своего поколения. Он являлся мастером концептуализма, комбинируя в своих работах изображения и текст. В поздних проектах он говорил со зрителем исключительно коллажами, а также использовал черную пленку, закрывая ею некоторые части картин.За время своей карьеры он провел около 200 выставок, занимался преподаванием, а также стал обладателем нескольких премий.