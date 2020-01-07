Названы полезные качества цветной капусты для здоровья





В цветной капусте содержится большое количество витаминов группы B, C, K, холина, магния, калия, марганца и фосфора. Эти микроэлементы полезны для костей, повышают память, а также этот продукт чрезвычайно питателен. Она противостоит воспалениям за счет обогащения организма антиоксидантами. Введя цветную капусту в рацион можно замедлить процесс старения, за что отвечает природное вещество сульфорафан. Также она защищает функции мозга и нервной системы, что благоприятно сказывается на когнитивных способностях.Цветную капусту полезно есть при детоксикации, а также она богата клетчаткой. Это позволяет ей положительно влиять на кишечник и иммунитет человека.