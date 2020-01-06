Гарнитура HyperX Cloud Flight S поучила возможность беспроводной зарядки





Новая гарнитура способна функционировать без промежуточной подзарядки в течение 30 ч. Начало продаж ожидается в феврале с ценником в $160. Восстановление энергозапаса аккумулятора обеспечивает блок питания Qi. Наушниках выполнены по стандарту закрытого типа и получили динамики диаметром 50 мм. Это позволяет им обеспечивать объёмное звучание, которое посредством фирменной технологии доводит качество виртуального потока до сопоставимого с форматом 7.1.Производитель отметили способность генерировать звуки в рамках 10 Гц - 22 кГц. Устройство получило импеданс в 32 Ом, а также акустическое давление в размере максимум 99,5 дБ/мВт на частоте 1 кГц. Нелинейные отклонения ограничены относительной планкой в 1%. Конденсаторный микрофон выполнен съёмным с частотами 50 Гц - 18 кГц при чувствительности -40,5 дБВ. Беспроводное подключение возможно в диапазоне 2,4 ГГц. Радиус линии связи составляет 20 м. Предусматривается подключение через провод. В комплект включили кабель зарядного устройства длиной 1 метр.