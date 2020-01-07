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Xiaomi представила обогреватель-грелку за 27 долларов

Компания Xiaomi представила новую обогреватель-грелку за 27 долларов США. Данный гаджет предназначен в первую очередь для обогрева ног, но при желании его можно использовать и по-другому.

Компания Xiaomi расширяет своё присутствие на рынке электронных устройств, представляя всё новые товары для дома и быта. На этот раз китайские инженеры изобрели обогреватель-грелку для ног. Аппарат, получивший название Little Bear Foot Warmer, работает от электрической сети и является абсолютно безопасным. Пользователи могут ставить на него ноги, не надевая носки. В качестве нагревателя выступает элемент из графена. При этом производитель отмечает, использовать новинку можно вдвоём, её площади хватает, чтобы разместить на ней четыре ступни. Размер рабочей поверхности составляет 525 на 330 мм. Прибор прост в эксплуатации, а для регулировки температурного режима на верхней части корпуса имеется регулятор, которым можно манипулировать нажатием пальцев ног. Если же обогреватель не используется в течение четырёх часов, срабатывает автоматика, и он выключается. При необходимости обогреватель допускается устанавливать вертикально.

Обогреватель-грелка Xiaomi Little Bear Foot Warmer выпускается на фирменной платформе коллективного финансирования китайского бренда Youpin. Мощность изделия достигает 170 Вт, а цена не превышает 27 долларов США.

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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 06:08

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