У Ирины Пеговой за день до спектакля пропал голос

Пропавший голос Ирина Пегова решила компенсировать элегантным внешним видом. Артистка опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена в шубе, с глубоким декольте и красивым макияжем. Звезда поблагодарила своих визажистов, назвав их мастерицами. В комментариях зрители спектакля “Бег” сообщили звезде, что не заметили проблемы с голосом, а также осыпали ее комплиментами.Звезда подтвердила, что заболела, в связи с чем поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления. Некоторые рассказали о проверенных способах быстрого лечения больного горла.