Эксперт Омид Скоби рассказал, почему принц Гарри и Меган Маркл не спешат со вторым ребенком





Герцог и герцогиня Сассекские отправились на отдых в Канаду, в связи с чем появились слухи, что этот период является для пары подходящим, чтобы забеременеть. Омид Скоби считает, что подобного заявления от Меган Маркл и принца Гарри ждать не стоит, поскольку у них совершенно другие намерения. Как убежден эксперт, рождение еще одного наследника является для представителей британской короны приоритетом. Новая беременность супруги принца Гарри может стать исключительно приятной неожиданностью. Поездка в Канаде позволит паре “зарядиться энергией” для будущей работы. В частности, супруги интересуются проектами как в Британии, так и за пределами страны.Омид Скоби отметил, что Канада для Меган Маркл действительно важна, но шансы на переезд семьи крайне малы.