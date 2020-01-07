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Эксперт Омид Скоби рассказал, почему принц Гарри и Меган Маркл не спешат со вторым ребенком

Королевский эксперт Омид Скоби решил объяснить, почему Меган Маркл и принц Гарри не хотят торопиться со вторым ребенком. Публика ожидает, что в скором времени пара сделает заявление о беременности.

Герцог и герцогиня Сассекские отправились на отдых в Канаду, в связи с чем появились слухи, что этот период является для пары подходящим, чтобы забеременеть. Омид Скоби считает, что подобного заявления от Меган Маркл и принца Гарри ждать не стоит, поскольку у них совершенно другие намерения. Как убежден эксперт, рождение еще одного наследника является для представителей британской короны приоритетом. Новая беременность супруги принца Гарри может стать исключительно приятной неожиданностью. Поездка в Канаде позволит паре “зарядиться энергией” для будущей работы. В частности, супруги интересуются проектами как в Британии, так и за пределами страны.

Омид Скоби отметил, что Канада для Меган Маркл действительно важна, но шансы на переезд семьи крайне малы.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:09

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