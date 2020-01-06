Кети Топурия и Лев Деньгов отдыхают вдвоём в Куршевеле

Известно, на протяжении долгого времени Кети Топурия скрывала от фанатов новые отношения. Лишь недавно знаменитость перестала прятать от общественности своего жениха и рассказала, как познакомилась с ним. По словам исполнительницы, при первой встрече Лев Деньгов лишь обменялся с ней несколькими фразами, но уже тогда артистка поняла, что полюбила его с первого взгляда. Вскоре они начали встречаться, но первое время звезда не называла имени нового бойфренда. Лишь недавно пара решила объявить о своих чувствах, начав публиковать совместные снимки в социальных сетях. Теперь они делают это всё чаще, и фанаты могут следить за их развитием отношений. В настоящий момент влюблённые отдыхают вдвоём в Куршевеле, катаясь на лыжах и посещая романтические места.Стоит отметить, Кети Топурия и Лев Деньгов стали настолько близки, что познакомились с детьми друг друга, появившихся в других отношениях. Кроме того, недавно появились слухи, будто бы певица беременна, ведь она на светские вечеринки надевала исключительно свободные наряды, но звезда быстро развеяла их, выйдя в свет в обтягивающей одежде.